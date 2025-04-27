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Знову росіянка: визначилася суперниця Костюк в 1/8 турніру в Мадриді

Станіслав Матусевич — 27 квітня 2025, 17:43
Знову росіянка: визначилася суперниця Костюк в 1/8 турніру в Мадриді
Марта Костюк
ФТУ

Марта Костюк (36) дізналася свою наступну суперницю на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. В 1/8 фіналу українка зіграє з росіянкою Анастасією Потаповою (39).

"Нейтральна" спортсменка у третьому колі за 2 години 29 хвилин перемогла американку Софію Кенін (32) з рахунком 3:6, 6:4, 7:6(6). На тай-брейку вирішального сету Кенін мала подвійний матч-пойнт, але не зуміла його використати.

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло, 27 квітня

Анастасія Потапова (-) – Софія Кенін (США) 3:6, 6:4, 7:6(6)

Костюк та Потапова раніше зустрічалися тричі, дві перемоги на рахунку росіянки. Проте останній матч, рік тому в Маямі, виграла українка.

Поєдинок між Костюк та Потаповою відбудеться у понеділок, 28 квітня.

Нагадаємо, що раніше Марта Костюк перемогла іншу росіянку, Вероніку Кудерметову (52), у третьому колі турніру в Мадриді.

Mutua Madrid Open Марта Костюк Софія Кенін WTA 1000 Анастасія Потапова

Mutua Madrid Open

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