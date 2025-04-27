Вийшли, як на останній бій: Максимов – про перемогу над Вересом

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов вважає, що його команда з правильним настроєм підійшла до матчу з Вересом (3:0) у 26 турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба рівненського клубу.

"Дякую хлопцям. Повторював команді, що невдачі трапляються і головне – це налаштування на гру. Ми старалися. Бо програли чотири попередні гри і хотіли порадувати вболівальників, заради яких ми і граємо. Сьогодні команда вийшла на матч, як на останній бій.

Ми і в попередніх матчах непогано грали. Просто нещастило. Сьогодні ж вдача була на нашому боці. Але ми лише відштовхнулися від дна.

Нервозність на старті? Коли ти в зоні вильоту – кожна помилка може стати фатальною. Звідси і нерви. В нас таке вже було: грали добре, помилилися і програли", – розповів тренер.