Вийшли, як на останній бій: Максимов – про перемогу над Вересом
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов вважає, що його команда з правильним настроєм підійшла до матчу з Вересом (3:0) у 26 турі Української Прем'єр-ліги.
Цитує наставника пресслужба рівненського клубу.
"Дякую хлопцям. Повторював команді, що невдачі трапляються і головне – це налаштування на гру. Ми старалися. Бо програли чотири попередні гри і хотіли порадувати вболівальників, заради яких ми і граємо. Сьогодні команда вийшла на матч, як на останній бій.
Ми і в попередніх матчах непогано грали. Просто нещастило. Сьогодні ж вдача була на нашому боці. Але ми лише відштовхнулися від дна.
Нервозність на старті? Коли ти в зоні вильоту – кожна помилка може стати фатальною. Звідси і нерви. В нас таке вже було: грали добре, помилилися і програли", – розповів тренер.
Ворсклі, аби врятуватися від вильоту потрібно здобувати перемоги в наступних матчах чемпіонату.
"Найголовніше зараз – вигравати у заключних чотирьох поєдинках, щоб залишитися в УПЛ. Для нас зараз немає різниці, з ким грати. А після сьогоднішнього поєдинку ми вже в кращому настрої готуватимемося до наступного туру", – підсумував Максимов.
Ворскла завдяки перемозі перервала серію з чотирьох поразок поспіль. Наразі полтавський клуб посідає 13-те місце (зона перехідних матчів) з 24 очками в активі.