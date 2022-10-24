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Чісора пояснив, чому Джошуа не прийняв пропозицію Ф'юрі на бій

Сьогодні 18:28 179 0
Дерек Чісора прокоментував, чому Ентоні Джошуа не прийняв бій із чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.
Чісора пояснив, чому Джошуа не прийняв пропозицію Ф'юрі на бій
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) не зміг домовитися про бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів британський ветеран суперважкої ваги Дерек Чісора.

"Напевно, Джошуа живе в голові Ф'юрі. Тайсон щодня прокидається думаючи про Ентоні, він не може дати інтерв'ю, щоб не згадати Ентоні. У той час, як Джошуа спокійно живе своїм життям і займається своїми справами.

Ентоні не міг прийняти бій з Тайсоном, бо там так багато складнощів зі спонсорами та промоутерами. Бійці завжди хочуть просто битися, а складнощі створюють усі ці ділові люди, які вас оточують. Навіть наш бій з Ф'юрі був для мене головним болем. Люди думають, що організувати великий поєдинок легко, але це не так. Завжди багато різних проблем", - розповів Чісора.

Бій Ф’юрі та Чісори відбудеться 3 грудня. Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.

Нагадаємо, Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора.

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