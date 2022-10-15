Хеленіус переважив Вайлдера напередодні бою

Відбулась процедура зважування

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) та фінський боксер Роберт Хеленіус (31-3, 20 КО) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні бою.

Хеленіус значно переважив Вайлдера. Роберт показав на вагах 114,9 кг, Деонтей – 97,3 кг.

Відзначимо, що для Вайлдера це буде перший бій після поразки від Ф’юрі у жовтні 2021-го.

Бій відбудеться з 15 на 16 жовтня в Брукліні, США.