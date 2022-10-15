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Хеленіус переважив Вайлдера напередодні бою

Сьогодні 10:24 117 0
Відбулась процедура зважування
Хеленіус переважив Вайлдера напередодні бою
#Роберт Хеленіус, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) та фінський боксер Роберт Хеленіус (31-3, 20 КО) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні бою.

Хеленіус значно переважив Вайлдера. Роберт показав на вагах 114,9 кг, Деонтей – 97,3 кг.

Відзначимо, що для Вайлдера це буде перший бій після поразки від Ф’юрі у жовтні 2021-го.

Бій відбудеться з 15 на 16 жовтня в Брукліні, США.

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