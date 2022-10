Хеленіус переважив Вайлдера напередодні бою

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) та фінський боксер Роберт Хеленіус (31-3, 20 КО) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні бою.

Хеленіус значно переважив Вайлдера. Роберт показав на вагах 114,9 кг, Деонтей – 97,3 кг.

Відзначимо, що для Вайлдера це буде перший бій після поразки від Ф’юрі у жовтні 2021-го.

Бій відбудеться з 15 на 16 жовтня в Брукліні, США.

𝗗𝗲𝗼𝗻𝘁𝗮𝘆 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻𝘀
Wilder weighs in 24lbs lighter than his last fight for #WilderHelenius tomorrow.



Wilder: 214.5lbs

Helenius: 253.25lbs



🎥 @premierboxing pic.twitter.com/tv0Esbo2fy