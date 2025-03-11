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Гол + асист Ямала в матчі проти Бенфіки Трубіна стали рекордними

Олексій Погорелов — 11 березня 2025, 21:00
Гол + асист Ямала в матчі проти Бенфіки Трубіна стали рекордними
Ламін Ямал
ФК Барселона

Вінгер Барселони Ламін Ямал записав на свій рахунок рекорд Ліги чемпіонів, забивши гол та віддавши асист у матчі проти Бенфіки Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє Opta.

На 11-й хвилині Ламін асистував Рафіньї, який відкрив рахунок поєдинку з "орлами". А через 16 хвилин вони помінялися ролями.

Згідно з джерелом, Ямал у віці 17 років та 241 дня став наймолодшим гравцем, який зробив гол + пас в одному матчі Ліги чемпіонів.

Юний іспанець перевершив досягнення Бреля Емболо, який у віці 17 років та 263 днів у складі Базеля зробив це під час гри проти Лудогорця в 2014 році.

До цього матчу Ламін Ямал записав на свій рахунок 11 голів та 16 результативних передач у 36 поєдинках "синьо-гранатових" в нинішньому сезоні.

Раніше стало відомо, що Барселона отримала можливість безкоштовно підписати головного претендента на Золотий м'яч 2025 року.

Барселона Бенфіка Ліга чемпіонів Анатолій Трубін Ламін Ямал Ліга чемпіонів-2024/25

Ламін Ямал

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