Гол + асист Ямала в матчі проти Бенфіки Трубіна стали рекордними

Вінгер Барселони Ламін Ямал записав на свій рахунок рекорд Ліги чемпіонів, забивши гол та віддавши асист у матчі проти Бенфіки Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє Opta.

На 11-й хвилині Ламін асистував Рафіньї, який відкрив рахунок поєдинку з "орлами". А через 16 хвилин вони помінялися ролями.

Згідно з джерелом, Ямал у віці 17 років та 241 дня став наймолодшим гравцем, який зробив гол + пас в одному матчі Ліги чемпіонів.

Юний іспанець перевершив досягнення Бреля Емболо, який у віці 17 років та 263 днів у складі Базеля зробив це під час гри проти Лудогорця в 2014 році.

До цього матчу Ламін Ямал записав на свій рахунок 11 голів та 16 результативних передач у 36 поєдинках "синьо-гранатових" в нинішньому сезоні.

Раніше стало відомо, що Барселона отримала можливість безкоштовно підписати головного претендента на Золотий м'яч 2025 року.