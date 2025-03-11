Гарсія змінить тренера на бій проти Ромеро

Стало відомо, хто готуватиме американського боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсію (25-1, 20 КО) до поєдинку проти ексчемпіона Роландо Ромеро (16-2, 13 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

В останні тижні Гарсія возз'єднався з колишнім тренером Едді Рейносо, що дало багатьом підстави вважати, що вони знову працюватимуть разом. Гарсія та Рейносо провели разом п'ять успішних поєдинків з 2018 по 2021 рік – усі перемоги нокаутом.

Однак Рейносо має зобов’язання перед Саулем Альваресом, який 3 травня в Саудівській Аравії битиметься з Вільямом Скаллом за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі.

У зв'язку з цим Гарсія вніс зміни до складу тренерського штабу. До бою його готуватиме батько Генрі Гарсія, його брат Шон Гарсія, а також Джастін Фортюн.

Бій відбудеться 2 травня у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Гарсія може провести реванш з Хейні, якого переміг у квітні минулого року. Проте бій визнали таким, що не відбувся. Адже в організмі Раяна виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.