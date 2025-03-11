Пономаренко: У Динамо є все, щоб стати чемпіоном
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко оцінив нічию із Зорею у 21 турі УПЛ.
Цитує футболіста пресслужба столичного клубу.
Форвард, який відзначився другим голом киян, заявив, що команда була готова до важкого матчу з луганським колективом.
"Очікували, що Зоря створить стільки труднощів, адже усі команди налаштовуються по-особливому, хочуть відібрати у нас очки. «Динамо» прагне стати чемпіоном, і легких матчів у нас не буває. Неприємно втрачати очки. У мене вийшло забити, але шкода, що цей гол не приніс команді перемогу. Потрібно проаналізувати цю гру та не припускатися таких помилок у майбутніх матчах.
Ми не очікували, що пропустимо вже на другій хвилині, але одразу зрівняли рахунок – 1:1. Був шалений початок матчу, але нам потрібно було перемагати.
Настрій зараз не дуже хороший. Але у нас є усе, щоб виправити ситуацію та стати чемпіонами цього року", – розповів Пономаренко.
За підсумками 21 туру Динамо все ще лідирує у чемпіонаті України, але вже не так впевнено – 51 очко, в той час, як Олександрія свій матч виграла та має 47 залікових балів.
Водночас не зміг скористатися осічкою киян донецький Шахтар, який свій поєдинок з Карпатами зіграв внічию (0:0).