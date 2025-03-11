Пономаренко: У Динамо є все, щоб стати чемпіоном

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко оцінив нічию із Зорею у 21 турі УПЛ.

Цитує футболіста пресслужба столичного клубу.

Форвард, який відзначився другим голом киян, заявив, що команда була готова до важкого матчу з луганським колективом.

"Очікували, що Зоря створить стільки труднощів, адже усі команди налаштовуються по-особливому, хочуть відібрати у нас очки. «Динамо» прагне стати чемпіоном, і легких матчів у нас не буває. Неприємно втрачати очки. У мене вийшло забити, але шкода, що цей гол не приніс команді перемогу. Потрібно проаналізувати цю гру та не припускатися таких помилок у майбутніх матчах.

Ми не очікували, що пропустимо вже на другій хвилині, але одразу зрівняли рахунок – 1:1. Був шалений початок матчу, але нам потрібно було перемагати.

Настрій зараз не дуже хороший. Але у нас є усе, щоб виправити ситуацію та стати чемпіонами цього року", – розповів Пономаренко.