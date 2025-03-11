Рафінья – найрезультативніший бразилець в межах одного сезону Ліги чемпіонів

Вінгер Барселони Рафінья тепер може хвалитися тим, що він став володарем статусу найбільш результативного бразильця в історії Ліги чемпіонів в межах одного сезону.

Про це досягнення 28-річного футболіста повідомляє Opta.

Рафінья своїм результативним ударом на 11-й хвилині відкрив рахунок матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки Анатолія Трубіна. А наприкінці першого тайму він оформив дубль.

Ці голи стали для нього вже десятим та одинадцятим відповідно в нинішньому розіграші головного єврокубку. Згідно з джерелом, це найкращий результат серед усіх бразильських гравців в межах одного сезону за всю історію турніру.

Нагадаємо, що під час цього ж матчу відбулася ще одна історична подія, пов'язана цього разу з результативними діями Ламіна Ямала.

Раніше головний тренер Барселони Гансі Флік оцінив можливіть Рафіньї отримати Золотий м'яч 2025 року.