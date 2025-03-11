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Ми знали, що вони так гратимуть: Ашур – про розгром від Вереса

Олександр Булава — 11 березня 2025, 20:54
Ми знали, що вони так гратимуть: Ашур – про розгром від Вереса
Імад Ашур
НК Верес

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур вважає, що його команда припустилась дитячих помилок у грі з Вересом (1:5) у 21 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба рівненського клубу.

"Такі матчі є в історії кожного клубу. Звісно, такі поразки завжди болісні. За такого рахунку боляче – це нормально.

Ми знали, що Верес намагатиметься грати на контратаках. І прикро, що саме в перехідній фазі ми сьогодні суттєво не допрацювали. Це окрім абсолютно необов’язкових помилок, які стали причиною принаймні перших двох пропущених голів.

Чи змінився Верес у порівнянні з грою першого кола? Мені здається, ідея гри – та сама. Єдине – це ми не впоралися з грою у перехідних фазах. І певні наші помилки були абсолютно дитячими. Верес не здивував нас швидкими переходами з оборони в атаку. Ми все це бачили у виконанні рівнян раніше. Тому, можу лише подякувати супернику за цей крижаний душ для нас", – зазначив наставник.

Попри це тренер вважає, що його команда зможе взяти реванш у рівненського клубу в Кубку України.

"Попереду – кубкова гра з Вересом. І там ми точно не припустимося такої кількості помилок. Будемо розуміти, що не можна навіть на мить розслабитися. Відповідно, сподіваюся, ми переможемо тут у кубковій грі", – розповів Ашур.

Для Полісся це була п'ята поразка у поточному чемпіонаті. Житомирський клуб з 34 очками наразі посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.

Верес Полісся Чемпіонат України, УПЛ Імад Ашур

Імад Ашур

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