Ми знали, що вони так гратимуть: Ашур – про розгром від Вереса

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур вважає, що його команда припустилась дитячих помилок у грі з Вересом (1:5) у 21 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба рівненського клубу.

"Такі матчі є в історії кожного клубу. Звісно, такі поразки завжди болісні. За такого рахунку боляче – це нормально.

Ми знали, що Верес намагатиметься грати на контратаках. І прикро, що саме в перехідній фазі ми сьогодні суттєво не допрацювали. Це окрім абсолютно необов’язкових помилок, які стали причиною принаймні перших двох пропущених голів.

Чи змінився Верес у порівнянні з грою першого кола? Мені здається, ідея гри – та сама. Єдине – це ми не впоралися з грою у перехідних фазах. І певні наші помилки були абсолютно дитячими. Верес не здивував нас швидкими переходами з оборони в атаку. Ми все це бачили у виконанні рівнян раніше. Тому, можу лише подякувати супернику за цей крижаний душ для нас", – зазначив наставник.