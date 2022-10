Арум: Гірн відкладатиме бій Ф'юрі - Джошуа, поки не помре

Переговори щодо бою між Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) ідуть дуже складно.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

Bob Arum on Tyson Fury vs Anthony Joshua negotiations: "Eddie Hearn is stalling everything because he doesn't want the fight… He's stalling until it dies. I don't think Joshua is part of that, I think Joshua wants the fight, I know Fury does, but Eddie doesn't." [@talkSPORT]