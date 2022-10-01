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Гірн: Усик зробив достаньо, щоб потрапити до Зали слави

Сьогодні 15:25 225 0
Промоутер вважає, що українець зробив величезний внесок у бокс
Гірн: Усик зробив достаньо, щоб потрапити до Зали слави
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - BoxingScene.

Колишній чемпіон в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 KO) не гідний бути у Залі слави боксу. 

Про це заявив промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) Едді Гірн. 

"Бог мій! Він [Вайлдер - прим.] побив Луїса Ортіса, якому вже близько 52 років. Це єдина перемога над елітним суперваговиком в його резюме. Ну а кого він ще побив? Домініка Брізіла? Він був непоганий років п'ять тому, і я не кажу це тому, що тоді з ним боксував Джошуа, але до моменту зустрічі з Вайлдером він був уже слабкий.

Стіверн? Це була абсолютна ганьба. Хто там ще був? Ерік Моліна? Так, це точно перемога, гідна Зали слави. Артур Шпілка? Той, якого Чісора нокаутував за два раунди. Дуже лякає, що він говорить подібні речі.

Я кажу, що Ентоні Джошуа з перемогами над Володимиром Кличко, Паркером, Повєткіним і Руїсом в реванші ще не в Залі слави. Яким би хорошим не був Тайсон Ф'юрі, я не впевнений, що він вже зараз потрапив би до Зали слави.

Усик, я думаю, зробив досить, тому що він був абсолютним чемпіоном в крузервейті і став об'єднаним чемпіоном в суперважкому дивізіоні. Але Вайлдер і Зала слави? Я здивований", - сказав Гірн.

Раніше Усик підтримав молодіжну збірну, якій заборонили виступати з прапором України.

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