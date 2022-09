Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика

Джо Джойс (15-0, 14 КО) здобув дострокову перемогу над Джозефом Паркером (30-3, 21 КО) у межах вечору боксу в Манчестері.

У 11-му раунді Джойс нокаутував Паркера лівим хуком.

Британець виграв вакантний пояс тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Повноцінним титулом володіє Олександр Усик.

I really enjoyed that, Great Fight!

Huge respect to @joeboxerparker!

I have proven I’m up there with the best in the world and now I’m on the way to some huge fights!

Bring on Usyk or Fury if he wants a war The Juggernaut! #THEJUGGERNAUT 👊🏾 pic.twitter.com/5falXeukr3