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Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика

Сьогодні 08:16 464 0
Бій достроково завершився у 11-у раунді
Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика
#Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Джерело - Чемпіон.

Джо Джойс (15-0, 14 КО) здобув дострокову перемогу над Джозефом Паркером (30-3, 21 КО) у межах вечору боксу в Манчестері.

У 11-му раунді Джойс нокаутував Паркера лівим хуком.

Британець виграв вакантний пояс тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Повноцінним титулом володіє Олександр Усик.

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