Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика

Джерело - Чемпіон.
Джо Джойс (15-0, 14 КО) здобув дострокову перемогу над Джозефом Паркером (30-3, 21 КО) у межах вечору боксу в Манчестері.
У 11-му раунді Джойс нокаутував Паркера лівим хуком.
Британець виграв вакантний пояс тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Повноцінним титулом володіє Олександр Усик.
I really enjoyed that, Great Fight!— Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) September 25, 2022
Huge respect to @joeboxerparker!
I have proven I’m up there with the best in the world and now I’m on the way to some huge fights!
Bring on Usyk or Fury if he wants a war The Juggernaut! #THEJUGGERNAUT 👊🏾 pic.twitter.com/5falXeukr3