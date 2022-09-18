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Головкін - про поразку Альваресу: Пам'ятайте, хлопці, що я все ще чемпіон

Сьогодні 13:39 255 0
Казахстанець підбив підсумки протистояння з мексиканцем
Головкін - про поразку Альваресу: Пам'ятайте, хлопці, що я все ще чемпіон
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Matchroom Boxing.

Об'єднаний чемпіон світу у середній вазі Геннадій Головкін у третьому бою із Саулем Альваресом показав гідний виступ у плані тактики.

Про це заявив сам боксер.

“Це найвищий клас, найкращий поєдинок у боксі. Усі знають, хто такий Канело. Кожен поганий крок - це кінець поєдинку. Якщо ти пропустиш удар, це закінчить бій. Подивіться на нього та на моє обличчя - вони чисті, бо у нас була найкраща підготовка, і ми показали її в бою.

Цей бій був дуже розумним, у ньому було більше тактики, наче це шахи. Сьогодні Канело виявився кращим. У другій половині я спробував змінити перебіг бою. Я почував себе непогано. Це добрий бій.

Наше протистояння закінчено. Це немов баскетбол, де були Леброн і Кобі, Майкл Джордан і Кобі. Безперечно, я продовжу кар'єру. У мене є чудовий план. Сьогодні я маю привітати Канело та всіх фанатів боксу. Пам'ятайте, що я маю три пояси в середній вазі. Я повернуся. Я все ще чемпіон, хлопці", - сказав Головкін.

Нагадаємо Канело переміг Геннадія Головкіна одностайним рішенням суддів.

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