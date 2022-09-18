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Канело - Головкін 3: Як це було

Сьогодні 07:38 8663 0
Канело - Головкін 3: Як це було
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Чемпіон.

САУЛЬ АЛЬВАРЕС ЗАХИЩАЄ ТИТУЛ АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПІОНА СВІТУ! 116-112, 115-113, 115-113.

12-раунд: Чимало клінчів у останньому раунді і знову здалося, що перевага на боці Головкіна. Після завершення бою бійці довго обіймалися - чекаємо на рішення суддів!

11-раунд: Знову класно Головкін ловить суперникан на помилках і схоже, що в Альвареса розсічення правого ока. А в нас залишається останній раунд!

10-раунд: Девілька непоганих атак провів Головкін, але Альварес знову більше та точніше пробиває, на нас очікують два останніх раунда.

9-раунд: Неймовірно, але Головкін відкрив друге дихання і провів серію потужних ударів! Перший раунд за казахом у цьому поєдинку!

8-раунд: Провів декілька класних атак Головкін, проте перевага все ще залишається за Альваресом, схоже, що вік бере своє, нагадаємо Головкіну у квітні виповнилося 40 років.

7-раунд: Трохи активізувався Канело, можливо мексиканець хоче завершити бій достроково, адже за очками перемога вже гарантована.

6-раунд: Канело продовжує домінувати на ринзі та забирати раунд за раундом. За підрахунками DAZN за 5 раундів лише 11 ударів Головкіна досягли цілі, Альварес наніс 46 точних панчів.

5-раунд: Пробиває по корпусу активно Альварес і також потужний правий боковий в цьому раунді пропустив Головкін. 50-45 за підсумками 5 раундів.

4-раунд: Частіше і ефективніше пробиває Канело! Черговий раунд на користь мексиканця.

3-раунд: Раз за разом проходить лівий джеб від Альвареса. Намагається Головкін відповідати, але не проходять комбінації в Геннадія.

2-раунд: Потужний правий боковий від мексиканця пройшов наприкінці раунду. Впевненіше виглялає на початку саме Канело, Головкін лише відбивається.

1-раунд: Досить активно починає Канело і намагається знайти шпарину в обороні Головкіна. Декілька вдалих джебів пройшли від Альвареса.

Бій розпочався!

Сауль Канело Альварес виходить на ринг!

Генадій Головкін виходить на ринг!

І гімн США лунає на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Тепер звучить гімн Мексики.

Лунає гімн Казахстану!

Судді одноголосним рішенням віддали перемогу Родрігесу - 118:109, 117:110, 114:113.

Джессі Родрігес захищає титул чемпіона світу WBC у другій найлегшій вазі!

Бій Гонсалес - Родрігес завершено! Чекаємо на рішення суддів!

Перед поєдинок тейпують і Головкіна!

Канело вже в рукавичках - готовий до виходу на ринг!

Фінальний раунд перед головною подією вечору.

У нас завершується останній бій андеркарду - Джессі Родрігес проводить захист титулу WBC у другій найлегшій вазі проти Ісраеля Гонсалеса.

Українець Василь Ломаченко вважає, що Головкін має здобути важку перемогу сьогодні!

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) Сауль Альварес проведе третій бій проти володаря титулів WBA/IBF у середньому дивізіоні (до 72,574 кг) Геннадія Головкіна.

Поєдинок відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Початок бою орієнтовно о 06:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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