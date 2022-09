Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) та чемпіон світу за версією IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) провели дуель поглядів напередодні 3-го бою.

Поєдинок відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі в ніч з 17-го на 18-е вересня.

THE FIRST FIGHT WEEK FACE OFF 👀👀@Canelo 🔥 @GGGBoxing #CaneloGGG3 pic.twitter.com/LVz8kiefwi