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Кличко підтримав Усика напередодні реваншу з Джошуа

Сьогодні 13:26 268 0
Мер Києва впевнений у перемозі українця
Кличко підтримав Усика напередодні реваншу з Джошуа
#Віталій Кличко, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

Мер Києва та колишній чемпіон світу Віталій Кличко висловив слова підтримки для українського боксера.

"Сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги у всьому. Олександр Усик вийде в ринг у Саудівській Аравії з українським прапором і під гімн України".

  АктуальноУсик - Джошуа II: ОНЛАЙН

"Мільйони людей у всьому світі будуть дивитися реванш Усик - Джошуа. Перемогу України побачить увесь світ.  Сашко, ми віримо в тебе, вболіваємо, тримаємо кулаки, перемога буде за нами. Слава Україні", - сказав Кличко.

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