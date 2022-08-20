Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.
Мер Києва та колишній чемпіон світу Віталій Кличко висловив слова підтримки для українського боксера.
"Сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги у всьому. Олександр Усик вийде в ринг у Саудівській Аравії з українським прапором і під гімн України".
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"Мільйони людей у всьому світі будуть дивитися реванш Усик - Джошуа. Перемогу України побачить увесь світ. Сашко, ми віримо в тебе, вболіваємо, тримаємо кулаки, перемога буде за нами. Слава Україні", - сказав Кличко.