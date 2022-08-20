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Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН

Сьогодні 10:21 8121 0
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик

🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК

Ентоні Джошуа

🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА
19 - 0 - 0 РЕКОРД 24 - 2 - 0
35 ВІК 32
190 см ЗРІСТ 198 см
198 РОЗМАХ РУК 208
Шульга СТІЙКА Ортодокс
Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.

12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.

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День бою

Цей день настав! Уже сьогодні, в ніч з 20 на 21 травня відбудеться довгоочікуванний бій реванш за титули IBF, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа!

Тиждень бою

19 серпня

Публічне зважування.

  • А напередодні бою боксери провели традиційне зважування. Усик знову з'явився в образі козака.

На процедуру зважування Усик прийшов у вишиванці від бренду Ельвіри Гасанової Damirli та червоних шароварах.

  • Претендент на 10 кг переважив чемпіона світу: Олександр Усик - 100,1 кг, Ентоні Джошуа - 110,9 кг.

"Настрій перед боєм гарний. У битві поглядів суперник бере якийсь посил. Я просто спостерігаю за ним, як він поводиться, що він буде робити, коли я дивлюся йому в очі, як він себе відчуває. А те, що він бере, який посил, коли ми дивимося, це лише його проблеми. Я беру те, що мені потрібно. Це такі спортивні моменти, що я там бачу".

"Лише після поєдинку про це можна буде поспілкуватися. Зараз те, що ми з командою обговорюємо, що я говорю тренеру, це ми будемо обговорювати після поєдинку. А то він подивиться наш ефір, попросить, щоб йому переклали, і про щось зможе здогадатися", - сказав Усик після церемонії зважування.

Усик - Джошуа: процедура зважування. Як це було

Також процедуру зважування пройшов 25-річний укранський боксер Даніель Лапін (5-0, 0 КО), який боксуватиме проти Джозефа Юрко (9-6-1, 6 КО) зі Словаччини.

Бій відбудеться 20 серпня в андеркарді чемпіонського бою Усик - Джошуа.

Лапін та Юрко пройшли церемонію зважування

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Допис, поширений Daniel. (@daniel.lapin)

Одіозний український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) поставив ставку на Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).

"Я поставив ставку 70 000 доларів на перемогу Джошуа - це ще ті гроші, які підняв на Лопес - Лома. Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав, повернувся в готель до віконця сказати, чи можна скасувати мою ставку, на що мені відповіли, що це неможливо. Мені п*****ц", - написав Редкач.

Редкач поставив 70 тис доларів на перемогу Джошуа в бою з Усиком

Визначилися судді поєдинку:

  • Рефері бою - Луїс Пабон з Пуерто-Ріко
  • Суддя - Віктор Фесечко з України
  • Суддя - Стів Грей з Великої Британії
  • Суддя - Гленн Фельдман з США

Пізніше ввечері у залі Shangri-La відбулася офіційна гала-вечеря для глобальних партнерів та гостей Міністерства спорту та компанії SCEE, яка отримала права на проведення чемпіонського поєдинку Усик - Джошуа II.

18 серпня

На 18 серпня не було заплановано жодних публічних заходів.

  • Однак команда британського претендента на титул подала протест на призначення на бій українського судді Віктора Фесечка.
  • Авторитетне видання Daily Star, що гонорар Джошуа становитиме 40 млн доларів гарантованого гонорару. Крім цього, британець отримає відсотки від продажу платних трансляцій (PPV). Раніше повідомолялося, що боксери на двох (50/50) отримають 40 млн.

17 серпня

Фінальна дуель поглядів

  • Відбувся найбільший перфоманс українського боксера. Усик з'явився на фінальну дуель поглядів у козацькому вбранні та заспівав легендарну пісню українських Січових стрільців "Ой у лузі червона калина".

Я чудово розумію, що до другого бою ми одне одного добре знаємо. Ентоні переглянув та вивчив наш перший поєдинок. Але мені здається, що це не буде новий бій, а продовження старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд, хто знає.

Ми мали достатньо часу, щоб вивчити один одного. У суботу буде добрий бій.

Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси, за все. Той, хто не робить цього всього – не живе.  Все наше життя – це змагання: за щось чи за когось. Ось ми й змагаємось", - заявив Усик після дуелі поглядів.

16 серпня

Відкрите тренування та медіа-заходи.

  • Боксери і їх промоутери поспілкувалися зі світовими ЗМІ та провели відкрите тренування. Український боксер багато жартував, танцював гопак і співав патріотичні пісні.

"Усику доведеться пройти через пекло в перших 6 раундах, тому що Джошуа докладатиме максимум зусиль, спробує застосувати всю свою міць і використати свої габарити.

Я, звичайно, не знаю всього, що він підготував, але Джошуа вийде в ринг, щоб знищити Олександра, знести його. І він робитиме для цього все можливе.

Це буде жорстоко, тому Усик має бути дуже обережним і обов’язково використовувати свій боксерський IQ, щоб триматися на дистанції від Джошуа та виконувати свою роботу згідно з планом, який команда розробила саме на цей бій", - сказав менеджер Усика Олександр Красюк.

15 серпня

  • Олександр Усик прибув до Джидди, і в той же день боксери провели першу медіа-зустріч. Українець з'явився перед публікою в патріотичних кольорах.

"Перший бій з Ентоні Джошуа показав, що я можу боксувати в гевівейті й можу вигравати й буду продовжувати в тому ж дусі, й показувати гарний і якісний бокс. Ми багато нового дізналися про Джошуа, його стиль, його реакції після першого бою. Мій тренер передивлявся поєдинок багато разів і продовжує це робити. Ми напрацьовуємо ті комбінації, які будемо реалізовувати в бою-реванші. Зараз я не можу розкрити всі секрети, які ми напрацьовуємо. Але тренер побачив, що нам потрібно, і я це побачив. 

Ентоні - сильний хлопець, сильний боксер, в другому поєдинку він буде інакший, він буде готуватися по-іншому. Я також буду це робити", - сказав українець.

"Мені байдуже, наскільки він хороший - мій дух суперництва подолає всі перешкоди. У першому бою я хотів перебоксувати Усика, а наступної суботи я хочу розбити його. Це моє мислення зараз. Який у нього джеб чи що він уміє? Мій дух змагання подолає всі перешкоди", зазначив британець.

  • Також на цей день була запланована фотосесія учасників чемпіонського мегафайту. Особливу увагу привернув напис на боксерках чемпіона світу: "Пурхай, як метелик, жаль, як бджола", - цитата легендарного Мохаммеда Алі.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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