Джерело - Чемпіон.
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🇺🇦 ОЛЕКСАНДР УСИК
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🇬🇧 ЕНТОНІ ДЖОШУА
|19 - 0 - 0
|РЕКОРД
|24 - 2 - 0
|35
|ВІК
|32
|190 см
|ЗРІСТ
|198 см
|198
|РОЗМАХ РУК
|208
|Шульга
|СТІЙКА
|Ортодокс
|Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі - IBF, WBA, WBO та IBO
Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, британцем Ентоні Джошуа.
12 раундовий поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.
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День бою
Цей день настав! Уже сьогодні, в ніч з 20 на 21 травня відбудеться довгоочікуванний бій реванш за титули IBF, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа!
Тиждень бою
19 серпня
Публічне зважування.
- А напередодні бою боксери провели традиційне зважування. Усик знову з'явився в образі козака.
На процедуру зважування Усик прийшов у вишиванці від бренду Ельвіри Гасанової Damirli та червоних шароварах.
- Претендент на 10 кг переважив чемпіона світу: Олександр Усик - 100,1 кг, Ентоні Джошуа - 110,9 кг.
⚖️ WEIGH-IN 💪@usykaa and @anthonyjoshua hit the scales in Jeddah!— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 19, 2022
👑 The Unified World Heavyweight Championship#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/fQGkyKI1Qa
"Настрій перед боєм гарний. У битві поглядів суперник бере якийсь посил. Я просто спостерігаю за ним, як він поводиться, що він буде робити, коли я дивлюся йому в очі, як він себе відчуває. А те, що він бере, який посил, коли ми дивимося, це лише його проблеми. Я беру те, що мені потрібно. Це такі спортивні моменти, що я там бачу".
"Лише після поєдинку про це можна буде поспілкуватися. Зараз те, що ми з командою обговорюємо, що я говорю тренеру, це ми будемо обговорювати після поєдинку. А то він подивиться наш ефір, попросить, щоб йому переклали, і про щось зможе здогадатися", - сказав Усик після церемонії зважування.
Також процедуру зважування пройшов 25-річний укранський боксер Даніель Лапін (5-0, 0 КО), який боксуватиме проти Джозефа Юрко (9-6-1, 6 КО) зі Словаччини.
Бій відбудеться 20 серпня в андеркарді чемпіонського бою Усик - Джошуа.
- Вага українця склала 79,5 кг, його суперника - 79,7.
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Одіозний український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) поставив ставку на Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО).
"Я поставив ставку 70 000 доларів на перемогу Джошуа - це ще ті гроші, які підняв на Лопес - Лома. Подивився, як Усик ловить монетки, і передумав, повернувся в готель до віконця сказати, чи можна скасувати мою ставку, на що мені відповіли, що це неможливо. Мені п*****ц", - написав Редкач.
Визначилися судді поєдинку:
- Рефері бою - Луїс Пабон з Пуерто-Ріко
- Суддя - Віктор Фесечко з України
- Суддя - Стів Грей з Великої Британії
- Суддя - Гленн Фельдман з США
Пізніше ввечері у залі Shangri-La відбулася офіційна гала-вечеря для глобальних партнерів та гостей Міністерства спорту та компанії SCEE, яка отримала права на проведення чемпіонського поєдинку Усик - Джошуа II.
𝓖𝓪𝓵𝓪 𝓓𝓲𝓷𝓷𝓮𝓻 ✨#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/hYoRdDmqqy— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 19, 2022
18 серпня
На 18 серпня не було заплановано жодних публічних заходів.
- Однак команда британського претендента на титул подала протест на призначення на бій українського судді Віктора Фесечка.
- Авторитетне видання Daily Star, що гонорар Джошуа становитиме 40 млн доларів гарантованого гонорару. Крім цього, британець отримає відсотки від продажу платних трансляцій (PPV). Раніше повідомолялося, що боксери на двох (50/50) отримають 40 млн.
17 серпня
Фінальна дуель поглядів
- Відбувся найбільший перфоманс українського боксера. Усик з'явився на фінальну дуель поглядів у козацькому вбранні та заспівав легендарну пісню українських Січових стрільців "Ой у лузі червона калина".
Я чудово розумію, що до другого бою ми одне одного добре знаємо. Ентоні переглянув та вивчив наш перший поєдинок. Але мені здається, що це не буде новий бій, а продовження старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд, хто знає.
Ми мали достатньо часу, щоб вивчити один одного. У суботу буде добрий бій.
Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси, за все. Той, хто не робить цього всього – не живе. Все наше життя – це змагання: за щось чи за когось. Ось ми й змагаємось", - заявив Усик після дуелі поглядів.
16 серпня
Відкрите тренування та медіа-заходи.
- Боксери і їх промоутери поспілкувалися зі світовими ЗМІ та провели відкрите тренування. Український боксер багато жартував, танцював гопак і співав патріотичні пісні.
🕺🤸 @usykaa#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/0vYDht6MlT— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 16, 2022
"Усику доведеться пройти через пекло в перших 6 раундах, тому що Джошуа докладатиме максимум зусиль, спробує застосувати всю свою міць і використати свої габарити.
Я, звичайно, не знаю всього, що він підготував, але Джошуа вийде в ринг, щоб знищити Олександра, знести його. І він робитиме для цього все можливе.
Це буде жорстоко, тому Усик має бути дуже обережним і обов’язково використовувати свій боксерський IQ, щоб триматися на дистанції від Джошуа та виконувати свою роботу згідно з планом, який команда розробила саме на цей бій", - сказав менеджер Усика Олександр Красюк.
15 серпня
- Олександр Усик прибув до Джидди, і в той же день боксери провели першу медіа-зустріч. Українець з'явився перед публікою в патріотичних кольорах.
"Перший бій з Ентоні Джошуа показав, що я можу боксувати в гевівейті й можу вигравати й буду продовжувати в тому ж дусі, й показувати гарний і якісний бокс. Ми багато нового дізналися про Джошуа, його стиль, його реакції після першого бою. Мій тренер передивлявся поєдинок багато разів і продовжує це робити. Ми напрацьовуємо ті комбінації, які будемо реалізовувати в бою-реванші. Зараз я не можу розкрити всі секрети, які ми напрацьовуємо. Але тренер побачив, що нам потрібно, і я це побачив.
Ентоні - сильний хлопець, сильний боксер, в другому поєдинку він буде інакший, він буде готуватися по-іншому. Я також буду це робити", - сказав українець.
"Мені байдуже, наскільки він хороший - мій дух суперництва подолає всі перешкоди.
- Також на цей день була запланована фотосесія учасників чемпіонського мегафайту. Особливу увагу привернув напис на боксерках чемпіона світу: "Пурхай, як метелик, жаль, як бджола", - цитата легендарного Мохаммеда Алі.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.