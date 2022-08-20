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Ми за своїх: Чісора підтримав Джошуа напередодні бою з Усиком

Сьогодні 13:15 217 0
Ми за своїх: Чісора підтримав Джошуа напередодні бою з Усиком
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Дерек Чісора, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, Ентоні Джошуа.

Британський важковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 КО) закликав співгромадян підтримати Джошуа у важливому для британського боксу поєдинку.

"Ми підтримуємо своїх! Ентоні Джошуа зробив багато для британського боксу. Дуже багато хто в цій грі виграв. Сьогодні ввечері він стане триразовим чемпіоном світу у важкій вазі. Йому потрібна підтримка англійської публіки", - написав Чісора в Твіттері.

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