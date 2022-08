Ми за своїх: Чісора підтримав Джошуа напередодні бою з Усиком

Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, Ентоні Джошуа.

Британський важковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 КО) закликав співгромадян підтримати Джошуа у важливому для британського боксу поєдинку.

We support our own! @anthonyjoshua has done so much for British boxing. So many in the game have benefitted. Tonight he becomes three-time world heavyweight champion. He needs the British public behind him 🙏🏾 👑👑👑



To watch #UsykJoshua2

🇬🇧 @SkySportsBoxing

🌍 @DAZNBoxing pic.twitter.com/WjRemLXnjT