Ми за своїх: Чісора підтримав Джошуа напередодні бою з Усиком

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик зустрінеться з претендентом, Ентоні Джошуа.
Британський важковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 КО) закликав співгромадян підтримати Джошуа у важливому для британського боксу поєдинку.
"Ми підтримуємо своїх! Ентоні Джошуа зробив багато для британського боксу. Дуже багато хто в цій грі виграв. Сьогодні ввечері він стане триразовим чемпіоном світу у важкій вазі. Йому потрібна підтримка англійської публіки", - написав Чісора в Твіттері.
We support our own! @anthonyjoshua has done so much for British boxing. So many in the game have benefitted. Tonight he becomes three-time world heavyweight champion. He needs the British public behind him 🙏🏾 👑👑👑— Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) August 20, 2022
To watch #UsykJoshua2
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