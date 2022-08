Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) та братинець Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) провели офіційну процедуру зважування. напередодні бою.

Український чемпіон виявився на 10 кг легшим за британського претендента.

Результати зважування:

Олександр Усик - 100,1 кг, Ентоні Джошуа - 110,9 кг

⚖️ WEIGH-IN 💪@usykaa and @anthonyjoshua hit the scales in Jeddah!



👑 The Unified World Heavyweight Championship#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/fQGkyKI1Qa