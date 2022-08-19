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Джошуа переважив Усика напередодні чемпіонського бою

Сьогодні 15:12 352 0
Відбулася офіційна процедура зважування напередодні бою
Джошуа переважив Усика напередодні чемпіонського бою
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) та братинець Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) провели офіційну процедуру зважування. напередодні бою.

Український чемпіон виявився на 10 кг легшим за британського претендента.

Результати зважування:

Олександр Усик - 100,1 кг, Ентоні Джошуа - 110,9 кг

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