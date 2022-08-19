Відбулася офіційна процедура зважування напередодні бою

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) та братинець Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) провели офіційну процедуру зважування. напередодні бою.

Український чемпіон виявився на 10 кг легшим за британського претендента.

Результати зважування:

Олександр Усик - 100,1 кг, Ентоні Джошуа - 110,9 кг