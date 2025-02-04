Україна та Німеччина знову зіграють у кваліфікації Євро-2026

У вівторок, 4 лютого, пройде матч четвертого туру відбору чемпіонату Європи 2026 року з футзалу, в якому зустрінуться збірні України та Німеччини.

Для команд це буде вже друга зустріч поспіль після того, як кілька днів тому команда Олександра Косенка здобула впевнену перемогу з рахунком 5:3.

Поєдинок України та Німеччини відбудеться у столиці Молдови – Кишиневі. Старт матчу запланований на 19:00 за київським часом.

Кваліфікація чемпіонату Європи 2026 року з футзалу

4 тур, 4 лютого

Україна – Німеччина

Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.

Україна очолює групу 1, вигравши всі попередні матчі. До перемоги над німцями, "синьо-жовті" розгромили Кіпр (7:0), після чого здолали Румунію (2:0). Німеччина посідає третє місце, заробивши тільки три очки.

Нагадаємо, що збірна України у цьому відборі не може розраховувати на свого капітана Петро Шотурму.