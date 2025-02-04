Дорощук виступить на турнірі у чеському Тршинці

Український стрибун у висоту Олег Дорощук відкриє для себе міжнародний сезон 2025 виступом на континентальному турнірі в чеському Тршинці.

Спортсмен поділився очікуваннями в коментарі для Суспільне Спорт.

Він заявив, що цей турнір стане для нього підготовкою до чемпіонату світу в приміщенні.

"Цілий місяць не тренувався [після завершення сезону]. Рибалка, в гори з’їздив. Просто відпочивав і все. До зимового сезону почав готуватися приблизно в середині осені. Пропускати сезон не хотів. Після того насиченого літнього сезону навпаки хотілося ще в кращій формі стрибати взимку. Зробили один тренувальний збір у Туреччині, а весь інший час був у Кропивницькому. Підготовка така само, як і була до цього, нічого не змінилося. Побачимо, який буде результат з цього: чи треба щось змінювати, чи ні", – сказав Олег.

Також спортсмен хоче показати цього сезону свої найкращі результати та виступити на чемпіонаті Європи та світу на відкритому просторі.

"Сподіваюсь, що буде висота більша і все. По техніці нічого не змінював. Звичайно, що кожен раз намагаюся вдосконалюватися, якісь моменти коригувати. Але кардинально нічого не змінилося. База та ж само залишається. "Головна ціль на рік — гарно виступити на Європі і ЧС. На минулому ЧС був четвертим, залишився осад. Тому ці два старти — головна ціль. Стрибнути на 2.34 м — було б непогано. 233-234 см — це реальний результат", – заявив він.

Дорощук відкрив сезон ще на Меморіалі Дем'янюка, який проходив у Львові у середині січня. Там український легкоатлет здобув перемогу з результатом 2.30 метра.

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка Нафі Тіам вирішила пропустити ЧЄ та ЧС у приміщенні.