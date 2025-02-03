Розкрию вам маленький секрет: Красюк – про завершення кар'єри Усиком

Олександр Красюк, промоутер українського суперважковаговика Олександра Усика, заявив, що боксер наразі не планує завершувати кар'єру.

Про це промоутер розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"Олександр відпочиває, він на заслуженому відпочинку. Проводить час із сім'єю, подорожує – у нього четверо дітей. Його донька народилася, коли він був у тренувальному таборі перед боєм з Ф’юрі в лютому, який потім перенесли на травень. Тож зараз він намагається надолужити весь той час, який втратив минулого року та на початку цього. Він почувається добре, веде звичайне життя — як батько, як чоловік. Нічого особливого", – розповів промоутер.

Також Красюк розповів про плани Олександра повернутися на ринг

"Повернення на ринг? Жодного поспіху немає. Він досяг у боксі всього, йому більше нема за чим гнатися. Усик зараз на вершині боксу. Тож тільки він сам вирішуватиме, чи продовжувати. Але він ще не готовий завершувати кар'єру. Це маленький секрет, який я вам розкриваю", – сказав Красюк.

Нагадаємо, востаннє боксер виходив у ринг в грудні 2024 року, коли здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші та захистив свої титули.

Раінше промоутер Усика дав категоричну відповідь на питання, чи можливий бій між його клієнтом та Володимиром Кличком.