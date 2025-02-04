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Чемпіон Бокс

У Києві відбудеться бій за титул чемпіона України

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 17:39
У Києві відбудеться бій за титул чемпіона України
Гаджиєв – Сліпченко
Top Boxing Generation

1 березня у Києві пройде бій за титул чемпіона України у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Про це повідомила промоутерська компанія Top Boxing Generation.

За титул зійдуться Раміль Гаджиєв (16–2–1, 10 КО) і Всеволод Сліпченко (7–2, 3 КО). Також на кону стоятиме титул WBC Ukraine.

Вечір боксу пройде у Stereo Plaza. Повний кард вечора буде оголошено пізніше.

Гаджиєв в останньому бою здолав земляка Костянтина Рибакова. Сталося це у серпні минулого року. Всеволод у вересні 2024 року нокаутував у першому раунді іншого українця Дмитра Ковальова.

Нагадаємо, що Владислав Сіренко розпочав підготовку до наступного бою.

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