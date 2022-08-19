Головне
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 11:59 7980
ДБР відкрила справу проти Сурксіа, - УП
Сьогодні 13:02 86
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 11:50 5457
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 10:23 8685
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція зважування - LIVE
Сьогодні 09:54 609
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 19 серпня
Сьогодні 09:53 236
Ніцца поступилася Маккабі, Андерлехт здолав Базель. Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції
Сьогодні 00:07 785
Бех-Романчук втратила бронзу чемпіонату Європи, в останній спробі її випередила британська бобслеїстка
Сьогодні 00:05 622
Дніпро-1 програв АЕКу, Фенербахче здолав Аустрію. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 909
Проценко здобув бронзову медаль чемпіонату Європи-2022
Вчора 23:48 413
Прямі трансляції

Усик - Джошуа: онлайн-трансляція зважування - LIVE

Сьогодні 09:54 609 0
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція зважування - LIVE
#Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.

Напередодні бою, 19 серпня відбудеться офіційне публічне зважування боксерів. Початок орієнтовно о 15:00 за київським часом.

Розклад

  • 13:00. Відкриття
  • 14:15. Зважування боксерів андеркарту
  • 15:00. Зважування Усик - Джошуа

Пряма трансляція офіційного зважування боксерів

Усик - Джошуа II

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.
Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 8685
Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 15212 1
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 5457
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 5223
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу 7980
Зінченко знову вражає технікою: українець із запасом виграв змагання на тренуванні Арсенала - відео Зінченко знову вражає технікою: українець із запасом виграв змагання на тренуванні Арсенала - відео 4278
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16916 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 40973
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 82855
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 25080 4
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 9006
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 224174 5