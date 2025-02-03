Легендарний біатлоніст відмовився очолити оргкомітет Олімпійських ігор 2030

Легендарний біатлоніс Мартен Фуркад, який вважався головним претендентом на посаду голови оргкомітету Ігор-2030 у Французьких Альпах, вирішив зняти свою кандидатуру.

Про це пише видання L'Equipe.

Фуркада не влаштували кілька організаційних моментів. Зокрема, штаб-квартиру оргкомітету він хотів розмістити в містах Гренобль, Альбервіль чи Шамбері, але організатори обрали Ліон, який знаходиться не так близько до місця проведення.

Саме тому Фуркад вирішив відмовитися від поста за два тижні до формування оргкомітету. Тепер за посаду голови будуть змагатися Венсан Же (колишній чемпіон ОІ з біатлону) та ексфрістайлістка Марі Мартіно.

Нагадаємо, у липні поточного року господарем зимової Олімпіади 2030 року було призначено французькі Альпи. Ігри відбудуться на частині найбільшого у світі з'єднаного гірськолижного регіону, який охоплює 600 км трас між Куршевелем, Мерібелем і Валь Торанс.

36-річний Фуркад завершив кар’єру в 2020 році. Фуркад здобув два олімпійські золота на Іграх-2014. Через чотири роки він виграв ще три золоті медалі в Пхенчхані (Південна Корея).