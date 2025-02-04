Збірна України назвала стартовий склад на матч з Німеччиною

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом на матч проти Німеччини у межах відбору на Євро-2026 з футзалу.

Про це повідомила пресслужба Асоціація футзалу України.

Збірна України: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун (к), Семенченко

Запасні: Савенков, Первєєв, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявський, Микитюк, Сіріцький.

Поєдинок України та Німеччини відбудеться у столиці Молдови – Кишиневі. Старт матчу запланований на 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканалі Setanta Sports.

Україна очолює групу 1, вигравши всі попередні матчі. До перемоги над німцями, "синьо-жовті" розгромили Кіпр (7:0), після чого здолали Румунію (2:0). Кілька днів тому "синьо-жовті" переграли німців (5:3).