Помер колишній тренер жіночої та чоловічої збірної Фінляндії з баскетболу
Ееро Саарінен
basket.fi
У 77-річному віці пішов з життя легендарний для Фінляндії баскетбольний тренер Ееро Саарінен.
Про це повідомляє Iltalehti.fi.
Саарінен у 60-ті та 70-ті грав за різні фінські команди, а потім почав тривалу кар'єру тренера.
Фахівець на клубному рівні тричі вигравав чемпіонат Фінляндії серед чоловіків і п'ять разів перемагав у Кубку Фінляндії.
З 1974 до 1981 року очолював жіночу збірну Фінляднії, яку приводив до титулу віцечемпіонів Європи. З 1984 до 1991 був наставником чоловічої збірної.
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