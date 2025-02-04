Помер колишній тренер жіночої та чоловічої збірної Фінляндії з баскетболу

У 77-річному віці пішов з життя легендарний для Фінляндії баскетбольний тренер Ееро Саарінен.

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

Саарінен у 60-ті та 70-ті грав за різні фінські команди, а потім почав тривалу кар'єру тренера.

Фахівець на клубному рівні тричі вигравав чемпіонат Фінляндії серед чоловіків і п'ять разів перемагав у Кубку Фінляндії.

З 1974 до 1981 року очолював жіночу збірну Фінляднії, яку приводив до титулу віцечемпіонів Європи. З 1984 до 1991 був наставником чоловічої збірної.

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