Гранд Серії А вже влітку планує підписати одного з лідерів Шахтаря

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков влітку може стати гравцем Наполі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, неаполітанський клуб вже працює над потенційними літніми трансферами. Зокрема, до списку потенційних новачків, крім Судакова, потрапили – нападники Джошуа Зіркзе (Манчестер Юнайтед) та Лоренцо Лукка (Удінезе), захисники П'єтро Комуццо (Фіорентина), вінгер Едон Жегрова (Лілль), а також півзахисник Габрі Вейга (Аль-Ахлі).

Зазначається, що Наполі хоче підписати кожного з цих гравців.

У поточному сезоні Судаков зіграв 25 офіційних матчів, у яких забив 10 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше також повідомлялося, що гравцем цікавиться англійська Астон Вілла.