Полісся з хеттриком Гуцулюка розгромило у спарингу Динамо Батумі

Житомирське Полісся продовжує підготовку до другої частини сезону.

Зокрема, у вівторок, 4 лютого, "лиси" провели черговий контрольний матч, у якому з рахунком 5:0 розгромили Динамо Батумі.

Хеттрик у зустрічі оформив Олексій Гуцуляк, також по голу забили Факундо Батіста та Андре Гонсалвеш.

5 лютого команда продовжить серію ігор та зіграє ранковий матч проти одного з лідерів другого дивізіону Польщі.

Товариський матч

4 лютого

Полісся – Динамо Батумі 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Гуцуляк (пен), 2:0 – 41 Гуцуляк, 3:0 – 47 Гуцуляк, 4:0 – 59 Батіста, 5:0 – 82 Гонсалвеш

Раніше президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував трансферні цілі команди, наголосивши, що житомирський клуб розглядає серйозні пропозиції щодо можливого переходу в інший клуб одного зі своїх лідерів Олександра Назаренка.