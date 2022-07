Мер Києва Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність на церемонії нагородження ESPY Awards 2022.

Про це повідомляє ESPN.

Американський актор Дуейн Джонсон отримав нагороду від імені Кличка.

"This award is not for me. This award is for every Ukrainian who is fighting ... for the future of democracy, for the future of our homeland."



The Arthur Ashe Award for Courage this year goes to Vitali Klitschko. pic.twitter.com/ThtCKcxhPC