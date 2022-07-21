Колишній боксер отримав престижну відзнаку

Джерело - Чемпіон.

Мер Києва Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність на церемонії нагородження ESPY Awards 2022.

Про це повідомляє ESPN.

Американський актор Дуейн Джонсон отримав нагороду від імені Кличка.

"Віталій - герой, який показав світові, як насправді виглядає мужність", - сказав Джонсон про Кличка, який залишався в Україні під час заходу. "Для мене велика честь здобути цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності та недоторканності українського народу, який понад три місяці мужньо протистоїть російському агресору. Це нагорода для всіх, хто захищає незалежність та свободу України", - раніше прокоментував здобуття нагороди Кличко.

"This award is not for me. This award is for every Ukrainian who is fighting ... for the future of democracy, for the future of our homeland."



The Arthur Ashe Award for Courage this year goes to Vitali Klitschko. pic.twitter.com/ThtCKcxhPC — ESPN (@espn) July 21, 2022

Артур Еш Courage Award

Нагорода вручається в рамках премії ESPY Awards. Названа на честь американського тенісіста Артура Еша. Хоча це нагорода, орієнтована на спорт, вона не обмежується лише людьми чи вчинками, пов’язаними зі спортом, оскільки щорічно вручається особам, чиї внески "виходять за межі спорту". Організатором заходу є телеканал ESPN.

Кличко, колишній чемпіон з боксу у надважкій вазі, був однією з ключових фігур для українського міста з початку російського вторгнення у лютому. Він допоміг захистити Київ, незважаючи на тижневу облогу столиці.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко увійшов до Зали слави боксу.