Імола може втратити місце в календарі Формули-1

Президент Формули-1 Стефано Доменікалі натякнув, що Гран-прі Емілії-Романьї в майбутньому може зникнути з календаря "королеви автоспорту".

Слова 59-річного італійця наводить RacingNews365.

Етап в Імолі, який раніше проводився як Гран-прі Сан-Марино, повернувся до Формули-1 у 2020 році, після чого він став невід'ємною частиною календаря серії. Тільки у 2023 році гоночний вікенд не проводився через повені.

Але, за словами Доменікалі, який є уродженцем Імоли, дуже скоро керівництву Формули-1 доведеться приймати складне рішення: контракт на проведення Гран-прі Емілії-Романьї закінчиться після поточного сезону.

А на тлі бажання проводити етапи в Таїланді та Південній Африці, цей рік для Імоли може стати останнім у календарі Ф1.

"Італія завжди представляла і буде представляти в майбутньому важливу частину Ф-1. Але буде все важче проводити два Гран-прі в одній країні, тому що інтерес до серії зростає, і це ситуація, з якою нам доведеться зіткнутися в найближчі місяці. Важко, щоб така ситуація в календарі з Імолою та Монцою продовжувалася ще довше. З людської точки зору це буде нелегко, але я повинен виконувати міжнародну роль, яка ставить мене перед багатьма запитами з усього світу від країн, що розвиваються, які можуть дозволити Ф-1 розвиватися. Це оцінка, яку я незабаром повинен зробити як остаточний вибір", – сказав Доменікалі.

Президент Формули-1 нагадав, що етап з його рідного міста допоміг серії у ковідний сезон 2020 року, коли календар був суттєво скорочений.

"Я не забуваю, що Імола відреагувала в момент великих труднощів, під час COVID. Коли виникла потреба знайти нове місце проведення Гран-прі, Імола негайно відгукнулася з ентузіазмом і здібностями цілого міста".

Нагадаємо, що потенційно останній етап в Імолі цього року проходитиме з 16 по 18 травня. На нашому сайті можна ознайомитися з календарем Формули-1 сезону-2025.

Раніше стало відомо, що Мерседес погодив новий контракт із Джорджем Расселлом, через що стане неможливий перехід Макса Ферстаппена.