Володимир Кличко увійшов до Зали слави боксу

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави.
Про це заявив сам легендарний боксер.
"Дякую організаторам та фанатам за визнання.
Коли я почав свій шлях у 14, то використовував бокс як інструмент, щоб подорожувати. Ніколи не мріяв бути серед усіх цих чемпіонів у Залі слави боксу. Неймовірно, це велика честь.
На жаль, російська агресія в моїй країні не дала мені змогу розділити цей момент з вами. Ця війна змінила не лише мене, а й увесь світ.
Пам’ятаю також, як бокс змінив моє життя, він зробив мене кращим", - сказав Кличко.
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Кличко-молодший увійшов до Зали слави класу-2021. Цьогорічна церемонія включає класи 2020, 2021 та 2022.