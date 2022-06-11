Володимир Кличко увійшов до Зали слави боксу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави.

Про це заявив сам легендарний боксер.

"Дякую організаторам та фанатам за визнання.

Коли я почав свій шлях у 14, то використовував бокс як інструмент, щоб подорожувати. Ніколи не мріяв бути серед усіх цих чемпіонів у Залі слави боксу. Неймовірно, це велика честь.

На жаль, російська агресія в моїй країні не дала мені змогу розділити цей момент з вами. Ця війна змінила не лише мене, а й увесь світ.

Пам’ятаю також, як бокс змінив моє життя, він зробив мене кращим", - сказав Кличко.