Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Сьогодні 17:57 705
Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так
Сьогодні 21:40 100
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками
Сьогодні 20:56 519
Збірна Ірландії впевнено переграла Шотландію: результати матчів Ліги націй
Сьогодні 20:54 348
Ф’юрі почав перемовини про бій з переможцем поєдинку Усик - Джошуа
Сьогодні 19:25 171
Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося
Сьогодні 19:09 197
Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією
Сьогодні 18:39 629
Остання легендарна гра Шевченка: 10 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Сьогодні 18:15 287
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй
Сьогодні 17:56 3240
Україна - Вірменія 3:0. Як це було
Сьогодні 17:56 6902
Прямі трансляції

Володимир Кличко увійшов до Зали слави боксу

Сьогодні 21:55 56 0
Ексбоксер прокоментував визнання
Володимир Кличко увійшов до Зали слави боксу
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави.

Про це заявив сам легендарний боксер.

"Дякую організаторам та фанатам за визнання.

Коли я почав свій шлях у 14, то використовував бокс як інструмент, щоб подорожувати. Ніколи не мріяв бути серед усіх цих чемпіонів у Залі слави боксу. Неймовірно, це велика честь.

На жаль, російська агресія в моїй країні не дала мені змогу розділити цей момент з вами. Ця війна змінила не лише мене, а й увесь світ. 

Пам’ятаю також, як бокс змінив моє життя, він зробив мене кращим", - сказав Кличко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Кличко-молодший увійшов до Зали слави класу-2021. Цьогорічна церемонія включає класи 2020, 2021 та 2022. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй 3013
Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй 977
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй 3240
Тоттенгем зацікавився захисником Динамо Тоттенгем зацікавився захисником Динамо 1106
Україна - Вірменія 3:0. Як це було Україна - Вірменія 3:0. Як це було 6902
Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії 1351
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30511 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17860
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13425 25
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89300 1
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12683
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10944