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Стали відомі деталі втечі двох легіонерів із Кривбасу

Олександр Булава — 15 квітня 2025, 21:17
Стали відомі деталі втечі двох легіонерів із Кривбасу
Глейкер Мендоза
ФК Кривбас

Стали відомі деталі відходу з Кривбасу двох легіонерів – венесуельський вінгер Глейкера Мендози та бразильського півзахисника Маттео Аморозо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Обоє гравці написали повідомлення головному тренеру команди Юрію Вернидубу, після чого залишили клуб.

Зазначається, що у Кривбаса майже немає шансів втримати Аморозо. Бразилець спільно з батьком прийняв рішення не повертатися в Україну. Якщо гравець пробачить клубу заборгованість по зарплаті, то сторони зможуть домовитись про розірвання контракту.

Водноча протилежна ситуація з Мендосою. Його агент пояснив, що він не зможе виграти суд у Кривбасу. Тому, гравець, який наразі перебуває в Іспанії, не хоче повертатися у Венесуелу, бо розуміє, що не поверне все, що заробив в Україні. Але й повертатися до Кривого Рогу не хоче, оскільки вважає, що його вже не сприймуть у команді.

Нагадаємо, напередодні Кривбас поступився Динамо в межах 24-го туру Української Прем'єр-ліги.

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