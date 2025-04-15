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Фінікс щороку виплачуватиме Буденхольцеру восьмизначну суму навіть після звільнення

Олексій Погорелов — 15 квітня 2025, 20:55
Майк Буденхольцер
Майк Буденхольцер
Getty Images

Незважаючи на те, що сторони вже припинили свою співпрацю, Фінікс Санз все одно будуть витрачати великі гроші на колишнього тренера Майка Буденхольцера.

Про це розповів журналіст Forbes Еван Сайдері.

Вчора, 14 квітня, Фінікс оголосив про звільнення 55-річного фахівця з посади головного тренера через непотрапляння команди в постсезон.

Буденхольцер очолив Санз перед стартом нинішнього сезону, підписавши 5-річний контракт. І ця угода продовжуватиме діяти за певної умови.

Згідно з Сайдері, Фінікс буде виплачувати Буденхольцеру по 10 мільйонів доларів наступні чотири роки. Це відбуватиметься за умови, якщо тренер залишатиметься безробітнім протягом терміну дії контракту (до 2029 року).

Варто зазначити, що організація з Арізони досі винна 24 мільйони Френку Вогелю, попереднику Майка Буденхольцера, якого звільнили минулого року.

Нагадаємо, що Фінікс Санз завершили регулярний сезон НБА на одинадцятому місці (36-46) таблиці Західної конференції.

Раніше стало відомо, що одна з легенд НБА погодилася на посаду у фронт-офісі Нового Орлеана.

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