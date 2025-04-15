Чухаджян наступний бій проведе у травні

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) повернеться на ринг титульним поєдинком, який відбудеться у травні.

Про це повідомив тренер українця В’ячеслав Сенченко у коментарі РБК-Україна.

"Є і суперник і дата, але поки що офіційно про це не оголосили. Відомо, що Карен буде битися за пояс проти аргентинського боксера 10 травня у Німеччині. Місто Росток. Скоро буде анонс.

Карен зараз набирає форму, тренується. Ми вже два тижні спарингуємо в Києві. Другу підготовку хочемо провести ближче до 19-20 квітня у Німеччині", – розповів Сенченко.