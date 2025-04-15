Огидно від цієї міської війни, – мер Риму розкритикував місцевих фанатів через сутички з поліцією

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі критично висловився щодо дій фанатів Лаціо, які влаштували сутичку з поліцією перед римським дербі з Ромою Артема Довбика.

Про це повідомляє ESPN.

У неділю, 13 квітня, відбувся матч 32 туру італійської Серії А між Лаціо та Ромою, який завершився внічию 1:1.

Останні шість років римське дербі проводилося в більш ранній час з метою уникнення насильства. Але цього сезону вирішили поставити матч на 21:45 за київським часом, що призвело до певних наслідків.

Близько 2 000 поліцейських були розміщені в різних гарячих точках навколо "Стадіо Олімпіко" і почали діяти, коли ультрас Лаціо спробували прорватися через загороджену зону.

Фанати відреагували на це втручання, запустивши в поліцейських фаєри та інші предмети. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і водомети.

В результаті сутичок між агресивно налаштованими фанатами та поліцією було поранено 24 правоохоронці, один вболівальник був заарештований.

Римські чиновники все ще намагаються підрахувати збитки, які були нанесені після того, як фанати напали на поліцію у густонаселеному районі, де люди збиралися перед матчем.

"Мені огидно. Неприйнятно, що хулігани перетворюють день спорту на сцену міської війни", – заявив Роберто Гуалтьєрі.

Головний суддя Серії А Жерардо Мастрандреа оголосив, що чекатиме більш повного звіту про сутички, перш ніж приймати рішення про покарання для клубів.

Але при цьому він призначив штрафи у розмірі 6 000 євро для Роми і 4 000 євро для Лаціо за те, що вболівальники клубів кидали фаєри на поле під час гри. Повідомлялося про сім фаєрів з боку "джаллороссі" та чотири з боку "орлів".

І Лаціо, і Рома висловили солідарність з постраждалими поліцейськими і засудили насильство.

Раніше з'явилася інформація, що Ювентус збирається витратити багато грошей за форварда Роми Артема Довбика.