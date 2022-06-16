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Ф'юрі розповів, з ким планує провести виставкові бої

Сьогодні 10:56 193 0
Британський чемпіон може повернутися до рингу, але не для продовження професійної кар'єри
Ф'юрі розповів, з ким планує провести виставкові бої
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі бажає провести кілька виставкових боїв.

Про це заявив сам боксер

"Я збираюся провести кілька виставкових поєдинків. Це несправжні бої, але з розважальним фактором. Це не професійний бокс, а чиста розвага.

Виставковий бій відрізняється тим, що ти виходиш не для того, щоб виграти чи програти, а щоб отримувати задоволення, добре проводити час та влаштовувати шоу для фанатів.

У виставковому поєдинку ти можеш зустрітися із бійцями минулих епох, відомими людьми, з ким завгодно. Тому я прагну провести бій з Майком Тайсоном, Ленноксом Льюїсом, Френком Бруно, Дуейном "Скалою" Джонсоном. Це було б фантастично.

Ти ніколи не знаєш, з ким битимешся на одному з цих шоу, але я сподіваюся, що зроблю це в найближчому майбутньому", - сказав Ф'юрі.

Раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що може повернутися в ринг заради поєдинку з Олександром Усиком, але лише за великі гроші.

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