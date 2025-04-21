Норріс: У Макларен не найкращий болід – Ред Булл та Феррарі це довели

Пілот Макларен Ландо Норріс вважає, що його команда вже не може похвалитися найшвидшою машиною в пелотоні.

Слова 25-річного британця наводить ESPN.

Через аварію під час кваліфікації Норріс розпочинав Гран-прі Саудівської Аравії з десятої позиції. Під час гонки Ландо прорвався до четвертого місця, на якому він і фінішував.

Після заїзду гонщик вказав на те, що він не зміг наблизитися до Шарля Леклера, який фінішував третім. А Макс Ферстаппен до самого кінця переслідував переможця Гран-прі Оскара Піастрі. Це Норріс вважає доказом того, що болід Макларен не можна вважати "самовозом".

"Я не знаю, чому люди так дивуються, вони (Феррарі та Ред Булл) так само швидкі в більшості сесій, вони так само швидкі, як і ми в гонці. Тільки тому, що ми швидкі у практиках, люди продовжують придумувати все це л**но. Вони можуть продовжувати говорити, що хочуть. Ми не віримо, що ми набагато попереду, що і було показано. Я думаю, що сьогодні Макс, можливо, був найшвидшим, якби не п'ятисекундний штраф, тому нам є над чим працювати", – сказав Норріс.

На думку Ландо, Макларен показує всю свою силу під час вільних тренувань. У той же час їхні суперники тримають карти при собі до кваліфікацій та гонок.

"Люди продовжують говорити, що ми найкращі, що ми найшвидші, бла-бла-бла, але це лише тому, що ми показуємо трохи кращий темп на тренуваннях, а потім у нас нічого не залишається, коли справа доходить до кваліфікації. Але це наш спосіб виступати. Так ми відчуваємо, так ми оптимізуємо. Якби ми не робили цього, ми були б ще більш позаду, так що ні, я задоволений роботою, яку ми робимо. Людям просто потрібно переосмислити, що ми не ... у нас чудовий боліді, напевно, найшвидший в середньому, але цього явно недостатньо".

Після етапу в Саудівській Аравії Ландо Норріс втратив лідерство в особистому заліку, який очолив його напарник по команді Оскар Піастрі.

При цьому Макларен продовжив нарощувати відрив від суперників у Кубку конструкторів, де команда з Вокінга має вже 188 очок.

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