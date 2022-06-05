Арум: Хейні провів проти Камбососа стратегічно розумний бій

Джерело - Boxing News 24/7.
Девін Хейні (28-0, 15 КО) чудово провів бій за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі з Джорджем Камбососом (21-1, 10 КО).
Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.
"Хейні чудово провів цей бій. Він не давав Камбососу нагоди вдарити його. Девін ефективно використав джеб. Це був стратегічно розумний бій з його боку. У цьому немає сумнівів.
У реванші ми побачимо такий самий результат, тільки якщо Камбосос не придумає зовсім інший план. Він не зможе вдарити Девіна, тому що Хейні легко його перебоксує.
Звісно, це була заява. Камбосос здобув велику перемогу над Лопесом, а Хейні здобув величезну перемогу над Джорджем. Це була перемога, яку не можна назвати близькою. Хейні рішуче переміг Камбососа", - сказав Арум.
Раніше Хейні переміг Камбососа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.