Арум: Хейні провів проти Камбососа стратегічно розумний бій

Девін Хейні (28-0, 15 КО) чудово провів бій за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі з Джорджем Камбососом (21-1, 10 КО).

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Хейні чудово провів цей бій. Він не давав Камбососу нагоди вдарити його. Девін ефективно використав джеб. Це був стратегічно розумний бій з його боку. У цьому немає сумнівів.

У реванші ми побачимо такий самий результат, тільки якщо Камбосос не придумає зовсім інший план. Він не зможе вдарити Девіна, тому що Хейні легко його перебоксує.

Звісно, ​​це була заява. Камбосос здобув велику перемогу над Лопесом, а Хейні здобув величезну перемогу над Джорджем. Це була перемога, яку не можна назвати близькою. Хейні рішуче переміг Камбососа", - сказав Арум.