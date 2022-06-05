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Арум: Хейні провів проти Камбососа стратегічно розумний бій

Сьогодні 17:11 178 0
Промоутер прокоментував бій Хейні - Комбасос
Арум: Хейні провів проти Камбососа стратегічно розумний бій
#Джордж Камбосос, #Девін Хейні

Джерело - Boxing News 24/7.

Девін Хейні (28-0, 15 КО) чудово провів бій за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі з Джорджем Камбососом (21-1, 10 КО).

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Хейні чудово провів цей бій. Він не давав Камбососу нагоди вдарити його. Девін ефективно використав джеб. Це був стратегічно розумний бій з його боку. У цьому немає сумнівів.

У реванші ми побачимо такий самий результат, тільки якщо Камбосос не придумає зовсім інший план. Він не зможе вдарити Девіна, тому що Хейні легко його перебоксує.

Звісно, ​​це була заява. Камбосос здобув велику перемогу над Лопесом, а Хейні здобув величезну перемогу над Джорджем. Це була перемога, яку не можна назвати близькою. Хейні рішуче переміг Камбососа", - сказав Арум.

Раніше Хейні переміг Камбососа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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