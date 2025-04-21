Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації на престижному турнірі в Мадриді

Юлія Стародубцева (99) вийшла у фінал кваліфікації на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. На старті кваліфікаційних змагань вона обіграла француженку Хлое Паке (123).

Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 6:0 на користь українки.

Після провального першого сету Стародубцева повністю перевернула гру у двох наступних, не дозволивши суперниці більше зробити жодного брейку.

За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 7 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал кваліфікації, 21 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) – Хлое Паке (Франція) 2:6, 6:3, 6:0

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі Юлія зіграє проти Ельзи Жакемо (143, Франція).

Зазначимо, що Стародубцева здобула першу перемогу в останніх п'яти матчах.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна (72) знялася зі змагань у Мадриді через хворобу.