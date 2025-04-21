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Гравець Мемфіса став володарем унікального рекорду плейоф НБА

Олексій Погорелов — 21 квітня 2025, 18:48
Десмонд Бейн
Десмонд Бейн
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Захисник Мемфіс Гріззліс Десмонд Бейн, як і всі його одноклубники, хоче забути перший матч плейоф НБА проти Оклахоми, оскільки він став володарем рекорду, про який краще не згадувати.

Про це повідомляє StatMuse.

Поєдинок проти Тандер (80:131) 26-річний баскетболіст завершив із показником +/-, який дорівнює -50, що стало найгіршим результатом в історії НБА.

Варто зазначити, що при цьому Бейн також володіє найвищим показнико +/- (+46). Його Десмонд заробив 11 травня 2022 року в матчі проти Голден Стейт.

Таким чином, Десмонд Бейн є унікальним гравцем: він може похвалитися як найвищим, так і найнижчим показником +/- за всю історію плейоф НБА.

Нагадаємо, що в матчі між Оклахомою та Мемфісом відбулися дві події: Тандер були близькими до встановлення історичного рекорду, але при цьому Шай Гілджес-Александер перервав свою неймовірну серію матчів з 20+ очками.

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