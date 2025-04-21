Гілджес-Александер перервав історичну серію, але Оклахома встановила нове досягнення

Перемога над Мемфісом у першому матчі першого раунду плейоф НБА Західної конференції принесла одразу дві новини до стану Оклахоми.

Про це повідомляє ESPN.

По-перше, знищивши суперника з рахунком 131:80, Тандер стали тільки шостою командою в історії НБА, яка здобула перемогу в плейоф з різницею 50+ очок. Різниця в цій грі стала п'ятою найбільшою.

Рекорд був встановлений у 1956 році, коли Лейкерс перемогли Хоукс з різницею в 58 очок. Потім у 2009 році Денвер повторив цей результат у грі проти Нового Орлеана.

По-друге, незважаючи на позитивний результат, Шай Гілджес-Александер попрощався зі своєю історичною серією: зірка ОКС протягом 72 матчів поспіль не залишав паркет без 20+ очок. Це четвертий результат в історії НБА. Він поступається лише Вілту Чемберлену, який має дві подібні серії, та Оскару Робертсону.

У грі з Мемфісом головний претендент на звання MVP регулярного сезону набрав 15 балів. Востаннє ШГА набирав менше 20 очок 31 жовтня 2024 року у поєдинку проти Сан-Антоніо. Тоді канадець пішов з майданчика з 18 очками.

Нагадаємо, що головний тренер Голден Стейт Стів Керр відзначився історичним досягненням, коли його команда перемогла Х'юстон.