Головна зірка NCAA підтвердив свій вихід на драфт НБА-2025

Зірковий першокурсник Дьюка Купер Флегг підтвердив свою участь у майбутньому драфті НБА.

Про це 18-річний американець оголосив у соцмережах.

Прогнозований перший пік драфту 2025 року опублікував відео, в якому він повідомив, що залишає університет заради виступів в НБА.

"Вболівальникам Дьюка, моїм товаришам по команді, братству, усім, хто був поруч на цьому шляху. Це був неймовірний рік, можливо, найкращий рік у моєму житті, і я дуже вдячний і відчуваю себе благословенним за всі можливості, які мені були надані. Дьюк завжди був моєю мрією, але я радий оголосити, що виставлю свою кандидатуру на драфт НБА 2025 року. Сьогодні тільки початок, але Братство зі мною на все життя", – сказав Флегг.

Купер Флегг – колишній проспект № 1 серед випускників школи 2024 року. У минулому сезоні NCAA, який був для нього дебютним, баскетболіст набирав у середньому за матч 19,2 очка, 7,5 підбирань та 4,2 передачі.

Разом із Дьюком Флегг вийшов до Фіналу чотирьох Березневого шаленства. Купер був визнаний національним гравцем року і став лише четвертим першокурсником, який виграв Wooden Award.

Нагадаємо, що в ніч на сьогодні, 21 квітня, НБА оголосила фіналістів на індивідуальні нагороди сезону.