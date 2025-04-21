🥈🥉🥉 Українські важкоатлети здобули ще три медалі на ЧЄ-2025

Українські важкоатлети здобули ще три медалі на чемпіонаті Європи, який завершився в Молдові.

Зокрема, у ваговій категорії до 109 кг Богдан Гоза став срібним призером у ривку, піднявши 190 кг, та з результатом 406 кг здобув бронзову медаль у тоталі (у поштовху результат українця склав 216 кг).

Водночас бронзу в поштовху (220 кг) виборов Владислав Прилипко. У ривку український спортсмен підняв 170 кг, а його загальний результат склав 390 кг – 5-те місце.

Раніше ще три медалі у скарбничку збірної на турнірі поклали Валентина Кисіль та Христина Бородіна.

У підсумку збірна України здобула 16 медалей на чемпіонаті Європи. На рахунку українських спортсменів 1 золото, 6 срібних та 9 бронзових медалей. Зокрема дві медалі в українську скарбничку поклала Світлана Москвіна. Також срібло в активі Дмитра Кондратюка, та Ірини Домбровської.

Водночас Ольга Івженко у ваговій категорії до 55 кг здобула золото у ривку і стала бронзовою призеркою у двоборстві. Третє місце посіла також Анастасія Манєвська.