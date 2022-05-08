Головне
Росіянин Бівол сенсаційно переміг Сауля Алвареса
Сьогодні 07:50 1512
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 40 років тому загинув Жиль Вільнев
Сьогодні 10:44 5151 1
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 10:31 14448
Феррарі здобули перші дві позиції в кваліфікації Гран-прі Маямі
Сьогодні 08:31 230
Олівейра задушив Гейджи в першому раунді на UFC 274
Сьогодні 08:14 480
Барселона дотиснула Бетіс, Сельта знищила Алавес. Результати 35 туру Ла-Ліги
Вчора 23:57 986
Ліверпуль зіграв внічию з Тоттенгемом, Брайтон розгромив Манчестер Юнайтед. Результати 36 туру АПЛ
Вчора 23:38 905
Олівейру позбавили чемпіонського поясу UFC після провалу зважування
Вчора 15:25 396
Степаненко: Наразі всі українці – одна команда
Вчора 15:19 297
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 15:15 55575
Прямі трансляції

Головкін - про перемогу Бівола над Канело: Це було солідно

Сьогодні 12:00 115 0
Казах міг провести бій з мексиканцем цього року
Головкін - про перемогу Бівола над Канело: Це було солідно
#Бівол, #Головкін

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) привітав чемпіона WBA у напівважкій вазі Дмитра Бівола (20-0, 11 КО) у зв'язку з перемогою над абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Відповіднйи пост він написав у Твіттері.

"Бівол, вітаю з перемогою. Це було солідно. Так тримати", - написав Головкін.

Раніше повідомлялося, що Канело проведе бої з Головкіним у 2022 році.

Однак після поразки від Бівола Альварес хоче реваншу з російським боксером.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Порту - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4892
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 55575
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 40 років тому загинув Жиль Вільнев Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 40 років тому загинув Жиль Вільнев 5151 1
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації 14448
Ліверпуль - Тоттенгем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Тоттенгем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2596
Атлетико - Реал: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Атлетико - Реал: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 7735
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183013
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10241 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12658
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6849
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20030 3
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115815