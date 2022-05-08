Головкін - про перемогу Бівола над Канело: Це було солідно

Казах міг провести бій з мексиканцем цього року

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) привітав чемпіона WBA у напівважкій вазі Дмитра Бівола (20-0, 11 КО) у зв'язку з перемогою над абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО).

Відповіднйи пост він написав у Твіттері.

"Бівол, вітаю з перемогою. Це було солідно. Так тримати", - написав Головкін.

Раніше повідомлялося, що Канело проведе бої з Головкіним у 2022 році.

Однак після поразки від Бівола Альварес хоче реваншу з російським боксером.