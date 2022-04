Ф’юрі не цікавить бій проти переможця поєдинку Усик-Джошуа

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою Усик-Джошуа.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

Tyson Fury said he has no interest in a fight vs. the winner of Usyk-Joshua 2 for the undisputed heavyweight championship, but he is interested in exhibition bouts (mentioned the money Mayweather makes) and said UFC heavyweight champion Francis Ngannou is a possibilty #FuryWhyte