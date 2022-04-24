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Ф’юрі не цікавить бій проти переможця поєдинку Усик-Джошуа

Сьогодні 09:55 173 0
Ф’юрі не цікавить бій проти переможця поєдинку Усик-Джошуа
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою Усик-Джошуа.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

"Тайсон Ф’юрі сказав, що його не цікавить бій проти переможця бою Усик - Джошуа за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі, але він зацікавлений у виставкових поєдинках (згадав гроші, які заробляє Мейвезер), і зауважив, що бій проти чемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну є можливим", - зазначив Коппінджер.

Ф’юрі нокаутував Ділліана Вайта в 6-у раунді поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC.

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