Ф’юрі не цікавить бій проти переможця поєдинку Усик-Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою Усик-Джошуа.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

"Тайсон Ф’юрі сказав, що його не цікавить бій проти переможця бою Усик - Джошуа за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі, але він зацікавлений у виставкових поєдинках (згадав гроші, які заробляє Мейвезер), і зауважив, що бій проти чемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну є можливим", - зазначив Коппінджер.

Tyson Fury said he has no interest in a fight vs. the winner of Usyk-Joshua 2 for the undisputed heavyweight championship, but he is interested in exhibition bouts (mentioned the money Mayweather makes) and said UFC heavyweight champion Francis Ngannou is a possibilty #FuryWhyte — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) April 23, 2022

Ф’юрі нокаутував Ділліана Вайта в 6-у раунді поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC.