Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа

Бій може відбутися в липні https://sport.24tv.ua/vidomiy-insayder-nazvav-datu-revanshu-usik-dzhoshua_n1941223

Джерело - Чемпіон.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня 2022 року.

Про це заявив журналіст Ден Рафаел.

"Поєдинок-реванш між об’єднаним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком і колишнім дворазовим володарем чемпіонського титулу в важкій вазі Ентоні Джошуа, який планувався на 25 червня, ймовірно, не відбудеться. Натомість поєдинок запланований на 23 липня, повідомляє джерело, яке знає дату", - зазначив Рафаел.

🔽 New date penciled in for #UsykJoshua2. From my #boxing notebook. Subscribe at danrafael..substack.com pic.twitter.com/yy2BMwqW3b — Dan Rafael (@DanRafael1) April 8, 2022

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усик перебував у лавах територіальної оборони. Згодом спортсмен вирішив виїхати з країни, аби підготуватися до поєдинку проти Джошуа.

7 квітня Олександр повідомив, що розпочав підготовку до реваншу.