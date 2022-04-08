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Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 18:39 60 0
Бій може відбутися в липні https://sport.24tv.ua/vidomiy-insayder-nazvav-datu-revanshu-usik-dzhoshua_n1941223
Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня 2022 року.

Про це заявив журналіст Ден Рафаел.

"Поєдинок-реванш між об’єднаним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком і колишнім дворазовим володарем чемпіонського титулу в важкій вазі Ентоні Джошуа, який планувався на 25 червня, ймовірно, не відбудеться. Натомість поєдинок запланований на 23 липня, повідомляє джерело, яке знає дату", - зазначив Рафаел.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усик перебував у лавах територіальної оборони. Згодом спортсмен вирішив виїхати з країни, аби підготуватися до поєдинку проти Джошуа.

7 квітня Олександр повідомив, що розпочав підготовку до реваншу.

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