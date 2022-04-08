Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня 2022 року.
Про це заявив журналіст Ден Рафаел.
"Поєдинок-реванш між об’єднаним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усиком і колишнім дворазовим володарем чемпіонського титулу в важкій вазі Ентоні Джошуа, який планувався на 25 червня, ймовірно, не відбудеться. Натомість поєдинок запланований на 23 липня, повідомляє джерело, яке знає дату", - зазначив Рафаел.
🔽 New date penciled in for #UsykJoshua2. From my #boxing notebook. Subscribe at danrafael..substack.com pic.twitter.com/yy2BMwqW3b— Dan Rafael (@DanRafael1) April 8, 2022
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усик перебував у лавах територіальної оборони. Згодом спортсмен вирішив виїхати з країни, аби підготуватися до поєдинку проти Джошуа.
7 квітня Олександр повідомив, що розпочав підготовку до реваншу.