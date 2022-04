Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа

Бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня 2022 року.

Про це заявив журналіст Ден Рафаел.

🔽 New date penciled in for #UsykJoshua2. From my #boxing notebook. Subscribe at danrafael..substack.com pic.twitter.com/yy2BMwqW3b