Довбик вийде в основі Роми на матч із Фіорентиною

Нападник збірної України Артем Довбик потрапив у основний склад Роми на матч 35 туру Серії А проти Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу, яка опублікувала склад команди на матч.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі знову обрав схему з двома нападниками, Довбик вийде у парі з Елдором Шомуродовим.

Склади команд:

Рома: Свілар, Челік, Манчіні, Ндіка, Соуле, Крістанте, Коне, Пеллегріні, Анхеліньо, Шомуродов, Довбик

Фіорентина: Де Хеа, Парізі, Понграчіч, Комуццо, Марі, Госенс, Мандрагора, Річардсон, Ндур, Дзаньоло, Кін

Матч Рома – Фіорентина відбудеться у неділю, 4 травня, в Римі. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про інтерес до Довбика з боку Бешикташа.