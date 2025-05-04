Чайка перервала серію поразок, Чернігів розгромив Ворсклу-2 в 16 турі Другої ліги
Сьогодні, 4 травня, в межах 16 туру Другої ліги України відбулися чотири матчі.
У першому поєдинку дня переможця не було виявлено – Локомотив та Металіст 1925-2 залишили поле без забитих голів.
За них сповна відігралися Чернігів та Ворскла-2, точніше, тільки господарі поля, які відгрузили одразу чотири м'ячі до сітки воріт суперника.
Чайка мінімальною перемогою над Тростянцем змогла перервати свою триматчеву серію поразок, у той час, як Нива-2 та Ужгород зіграли внічию 1:1.
Чемпіонат України з футболу – Друга ліга
16 тур, 4 травня
Локомотив – Металіст 1925-2 0:0
Чернігів – Ворскла-2 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 20 Койдан, 2:0 – 27 Мироненко, 3:0 – 29 Койдан, 4:0 – 63 Шушко.
Чайка – Тростянець 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 86 Овчарук.
Нива Тернопіль-2 – Ужгород 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 65, 1:1 – 81.
Турнірна таблиця Групи А
Турнірна таблиця Групи Б
Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, відбулися два матчі 27 туру УПЛ: ЛНЗ та Зоря зіграли внічию, як і Колос з Ворсклою, які також не змогли визначити сильнішого.