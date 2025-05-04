Ярмолюк допоміг Брентфорду обіграти Манчестер Юнайтед

У неділю, 4 травня, відбулися три матчі 35 туру АПЛ.

Брентфорд у результативному матчі обіграв Манчестер Юнайтед 4:3. Український хавбек Єгор Ярмолюк вийшов у основі своєї команди та був замінений на 68 хвилині на Матіаса Єнсена за рахунку 2:1.

Матчі Брайтон – Ньюкасл і Вест Гем – Тоттенгем завершилися нічиїми 1:1. Ньюкасл врятувався від поразки завдяки голу Александера Ісака з пенальті на 89 хвилині.

Чемпіонат Англії – АПЛ

35 тур, 4 травня

Брайтон – Ньюкасл – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – 28 Мінте, 1:1 – 89 Ісак

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 14 Маунт, 1:1 – 27 Шоу (автогол), 2:1 – 33 Шаде, 3:1 – 70 Шаде, 4:1 – 74 Вісса, 4:2 – 82 Гарначо, 4:3 – 90+5 Діалло

Вест Гем – Тоттенгем – 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Одобер, 1:1 – 28 Боуен

4 травня відбудеться ще один матч 35 туру АПЛ: Челсі прийме Ліверпуль. Початок поєдинку – о 18:30 за київським часом.